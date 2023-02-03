В Башкирии крупные предприятия начали подбор персонала

В Башкирии крупные республиканские предприятия, которых ждёт скорое открытие, начали кадровый набор. Речь идёт о компании «Амкодор-Агидель» в Уфе и фабрики «ZaСпорт» в Ишимбае.
Компании предложили более 500 вакансий. В общей сложности 425 соискателей заинтересовались новыми рабочими местами: 70 из них прошли собеседование с работодателями, 60 граждан получили направление на работу, 40 – приняли в кадровый резерв предприятий, 28 записались на прохождение обучения с дальнейшим трудоустройством.
«Амкодор-Агидель» - проект белорусского холдинга «Амкодор» по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и созданию производственно-сервисного центра на территории города Уфы. Старт строительству в сентябре 2022 года дали Радий Хабиров и премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко. Заработает предприятие уже летом 2023 года.
«ZaСпорт» - резидент особой экономической зоны «Алга», которая находится на территории Ишимбайского района. Компания занимается пошивом повседневной и спортивной одежды, это официальный экипировщик Олимпийской команды России. Открытие фабрики на территории Башкортостана в конце февраля этого года позволит по максимуму сконцентрировать производство продукции на территории Российской Федерации. Вакансиями компании заинтересовались жители Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, а также Аургазинского, Альшеевского, Гафурийского, Стерлибашевского, Мелеузовского и Федоровского районов.
Всего по итогам открытых кадровых отборов, прошедших сегодня во всех центрах занятости населения республики, 80 работодателей предложили 1132 вакансии. Участие в мероприятиях приняли 767 соискателей, 200 из них прошли собеседование с работодателями, 103 из них получили направление на работу, 35 трудоустроились уже сегодня, 35 изъявили желание пройти профобучение.
Открытый кадровый набор – новая практика, Центры занятости республики начали внедрять ее только с этого года. В ходе такого мероприятия работодатель презентует свою компанию, отвечает на вопросы соискателей и проводит личное интервью с заинтересованными кандидатами. Это выгодно и людям, которые могут напрямую, из первых рук узнать о специфике вакантной должности, быстрее определиться с подходящим местом работы, и самим компаниям, которым на месте оценивают знания, навыки и личностные компетенции кандидатов и за раз закрывают большое количество вакансий.