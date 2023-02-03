В Башкирии крупные предприятия начали подбор персонала

Открытый кадровый набор – новая практика, Центры занятости республики начали внедрять ее только с этого года. В ходе такого мероприятия работодатель презентует свою компанию, отвечает на вопросы соискателей и проводит личное интервью с заинтересованными кандидатами. Это выгодно и людям, которые могут напрямую, из первых рук узнать о специфике вакантной должности, быстрее определиться с подходящим местом работы, и самим компаниям, которым на месте оценивают знания, навыки и личностные компетенции кандидатов и за раз закрывают большое количество вакансий.