В Башкирии вложат 5 млн рублей в производство крепежей

В республике планируют вложить в крепежное производство 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Инвестпроект намерена реализовать компания-резидент территории опережающего развития «Белорецк». Обозначенная сумма будет потрачена на покупку технологической линии по обработке металла. Планируемая годовая мощность производства – 468 тонн продукции, выход на проектную мощность предполагается в 2027 году.
Реализация проекта планируется в 2023 - 2027 годах. С реализацией проекта создадут 10 новых рабочих мест. Продукция будет продаваться на маркетплейсах посредством специализированных строительных магазинов.