В Уфе коммунальные службы демонтируют ледовые городки

Таких мест развлечений горожан в столице десять. Две главные елки стоят на площади имени Ленина и перед Конгресс-холлом «Торатау», остальные восемь расположены в микрорайонах города. Сегодня на площади перед Дворцом спорта специалисты снимают гирлянду, на днях здесь уберут и главную елку Калининского района.
В новогодние праздники эта сказочная зона создавала праздничное настроение. Там ежедневно проходили развлекательные программы. А ледовый городок в парке «Кашкадан» даже занял третье место в конкурсе «Вьюговей» – скульптуры стали лучшими в различных номинациях этого фестиваля.