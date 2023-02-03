В Уфе коммунальные службы демонтируют ледовые городки

Таких мест развлечений горожан в столице десять. Две главные елки стоят на площади имени Ленина и перед Конгресс-холлом «Торатау», остальные восемь расположены в микрорайонах города. Сегодня на площади перед Дворцом спорта специалисты снимают гирлянду, на днях здесь уберут и главную елку Калининского района.