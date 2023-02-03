В Уфе коммунальные службы демонтируют ледовые городки

Таких мест развлечений горожан в столице десять. Две главные елки стоят на площади имени Ленина и перед Конгресс-холлом «Торатау», остальные восемь расположены в микрорайонах города. Сегодня на площади перед Дворцом спорта специалисты снимают гирлянду, на днях здесь уберут и главную елку Калининского района.

В новогодние праздники эта сказочная зона создавала праздничное настроение. Там ежедневно проходили развлекательные программы. А ледовый городок в парке «Кашкадан» даже занял третье место в конкурсе «Вьюговей» – скульптуры стали лучшими в различных номинациях этого фестиваля.

С 1 февраля начали демонтировать наши ледовые городки. В парке «Кашкадан» уже ледовый городок отсутствует. А вот на площади перед Дворцом спорта работы еще продолжаются.

Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы
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