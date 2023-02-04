В России за сутки выписали 6 334 пациентов, ранее заболевших коронавирусом

В России, согласно официальным федеральным данным на 4 февраля, в общей сложности было зарегистрировано 21 987 334 фактов заражения коронавирусом. В том числе за сутки выявили 9 681 новых случаев.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было выписано по выздоровлению 6 334 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии выписали 21 374 674 человек.