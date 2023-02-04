Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой

Второй в этом году конвой с гуманитарной помощью из Башкирии был доставлен в зону проведения специальной военной операции, причем этот гумконвой стал крупнейшим с начала СВО.

На место прибыла колонна из 43 грузовых фур, сообщает «Башинформ». Бойцам были доставлены двадцать легковых автомобилей повышенной проходимости, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, строительные инструменты, печи, бензопилы и другое. Выполняли миссию около 110 человек, в том числе сопровождающий состав конвоя.

По пути колонна несколько раз останавливалась для отдыха в Октябрьском, Саратове. Еще одна остановка была в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Конечно, самое важное — сотни писем и посылок от детей, семей, родных и близких наших ребят, которые они всегда ждут с особенным нетерпением. Это существенно облегчает выполнение их боевых задач, привнося частичку тепла из родного края. Такие поездки крайне важны и необходимы. От имени Главы республики Радия Хабирова персонально и всех жителей мы передаем парням пламенный привет и ждем их дома с победой. Ирек Сагитов, вице-премьер Правительства РБ

Колонна была сформирована 17 муниципалитетами республики, а именно руководством крупных предприятий, организаций региона, волонтерами и неравнодушными гражданами. Также в составе колонны отправились и 13 глав муниципалитетов. Они хотели лично встретиться с бойцами из Башкирии и в случае необходимости помочь с решением вопросов.

В первую очередь мы ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое. Андрей Иванюта, глава Белорецкого района

Регулярно участвуем в формировании гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили. Ильгиз Субушев, глава Балтачевского района

После этого гумконвоя из логистического центра в Уфе был направлен большой груз для добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Республика продолжает оказывать помощь своим бойцам, на этом мы не останавливаемся, исходя из потребностей мобилизованных. Им сейчас в первую очередь нужно специальное оборудование, по обмундированию же, теплым вещам и продуктам питания все нормально. В ближайшее время сформируем новый гумконвой. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС

Гумпомощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы РБ Радия Хабирова.