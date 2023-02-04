Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой
Второй в этом году конвой с гуманитарной
помощью из Башкирии был доставлен в зону проведения специальной военной
операции, причем этот гумконвой стал крупнейшим с начала СВО.
На место прибыла колонна из 43 грузовых
фур, сообщает «Башинформ». Бойцам были доставлены двадцать легковых автомобилей
повышенной проходимости, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы,
строительные инструменты, печи, бензопилы и другое. Выполняли миссию около 110
человек, в том числе сопровождающий состав конвоя.
По пути колонна несколько раз останавливалась
для отдыха в Октябрьском, Саратове. Еще одна остановка была в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.
Конечно, самое важное — сотни писем
и посылок от детей, семей, родных и близких наших ребят, которые
они всегда ждут с особенным нетерпением. Это существенно облегчает
выполнение их боевых задач, привнося частичку тепла из родного края.
Такие поездки крайне важны и необходимы. От имени Главы республики
Радия Хабирова персонально и всех жителей мы передаем парням
пламенный привет и ждем их дома с победой.
Ирек Сагитов, вице-премьер Правительства РБ
Колонна была сформирована 17 муниципалитетами
республики, а именно руководством крупных предприятий, организаций региона,
волонтерами и неравнодушными гражданами. Также в составе колонны отправились и
13 глав муниципалитетов. Они хотели лично встретиться с бойцами из Башкирии и в
случае необходимости помочь с решением вопросов.
В первую очередь мы ориентировались на запросы и
пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и
определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое.
Андрей Иванюта, глава Белорецкого района
Регулярно участвуем в формировании
гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную
фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на
ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили.
Ильгиз Субушев, глава Балтачевского района
После этого гумконвоя из логистического
центра в Уфе был направлен большой груз для добровольческих батальонов имени
Шаймуратова и Доставалова.
Республика продолжает оказывать помощь своим бойцам,
на этом мы не останавливаемся, исходя из потребностей
мобилизованных. Им сейчас в первую очередь нужно специальное
оборудование, по обмундированию же, теплым вещам и продуктам
питания все нормально. В ближайшее время сформируем новый гумконвой.
Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС
Гумпомощь военнослужащим из Башкирии оказывается по
поручению Главы РБ Радия Хабирова.