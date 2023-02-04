Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой

Второй в этом году конвой с гуманитарной помощью из Башкирии был доставлен в зону проведения специальной военной операции, причем этот гумконвой стал крупнейшим с начала СВО.

Фото №1 - Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой

На место прибыла колонна из 43 грузовых фур, сообщает «Башинформ». Бойцам были доставлены двадцать легковых автомобилей повышенной проходимости, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, строительные инструменты, печи, бензопилы и другое. Выполняли миссию около 110 человек, в том числе сопровождающий состав конвоя.

По пути колонна несколько раз останавливалась для отдыха в Октябрьском, Саратове. Еще одна остановка была в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Конечно, самое важное — сотни писем и посылок от детей, семей, родных и близких наших ребят, которые они всегда ждут с особенным нетерпением. Это существенно облегчает выполнение их боевых задач, привнося частичку тепла из родного края. Такие поездки крайне важны и необходимы. От имени Главы республики Радия Хабирова персонально и всех жителей мы передаем парням пламенный привет и ждем их дома с победой.

Ирек Сагитов, вице-премьер Правительства РБ
Фото №2 - Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой

Колонна была сформирована 17 муниципалитетами республики, а именно руководством крупных предприятий, организаций региона, волонтерами и неравнодушными гражданами. Также в составе колонны отправились и 13 глав муниципалитетов. Они хотели лично встретиться с бойцами из Башкирии и в случае необходимости помочь с решением вопросов.

В первую очередь мы ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района

Регулярно участвуем в формировании гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили.

Ильгиз Субушев, глава Балтачевского района

После этого гумконвоя из логистического центра в Уфе был направлен большой груз для добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

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Фото №3 - Из Башкирии в зону СВО доставлен крупнейший гуманитарный конвой

Республика продолжает оказывать помощь своим бойцам, на этом мы не останавливаемся, исходя из потребностей мобилизованных. Им сейчас в первую очередь нужно специальное оборудование, по обмундированию же, теплым вещам и продуктам питания все нормально. В ближайшее время сформируем новый гумконвой.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС

Гумпомощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы РБ Радия Хабирова.

Фото: Валерий Шахов

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