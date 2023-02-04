В Уфе через два года планируют решить проблему старых лифтов в МКД

В Уфе прошло рабочее совещание оперативного штаба, на котором обсудили ряд вопрос жилищно-коммунальной сферы. В том числе участники совещания говорили об уборке улиц от снега и замене лифтового оборудования в МКД.
В пресс-службе администрации города сообщают, что на этой неделе в уборке улично-дорожной сети, проходящей в круглосуточном режиме, было задействовано 380 единиц техники и порядка 500 рабочих. Вывезли 73 000 кубометров снега. Ведется проверка состояния улиц и тротуаров.
Еще один вопрос – замена лифтового оборудования. В текущем году в городе по программе капремонта в МКД заменят 311 лифтов, охватив 107 домов. В 2024 году планируется заменить 396 лифтов в 164 домах, а в 2025 году – 415 лифтов в 152 домах. Это позволит в течение двух лет решить проблему со старыми лифтами, срок эксплуатации которых истекает или уже истек.