В Уфе через два года планируют решить проблему старых лифтов в МКД

Мы сами себя успокаивать не должны. Мы здесь не какой-то самосуд устраиваем. Штаб – это площадка для работы над ошибками, которая позволяет нам внутри разобраться. Стесняться работать над ошибками не нужно. Выход техники – это, конечно, хорошо, но мы должны четко обеспечить зимнее содержание нашего города. Пока у нас есть над чем работать.

Сергей Кожевников, первый замглавы администрации Уфы