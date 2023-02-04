В Башкирии местами температура воздуха упадет до -26 градусов

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о прогнозируемой погоде в республике 5 и 6 февраля. Местами ожидается небольшой мороз.

По данным синоптиков, в республике 5 февраля существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов, ночью – от -13 до -18 градусов, но при прояснениях – до -21, -26 градусов.