В Башкирию придут 26-градусные морозы

В Башкирии значительно похолодает. Такой прогноз предоставили синоптики Гидрометцентра республики.
По словам метеорологов, сегодня, 6 февраля, в Башкирии не ожидается осадков, а минимальная температура воздуха составит -12 градусов. А вот уже во вторник станет значительно холоднее, обещают синоптики.
В среду, 8 февраля, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, при прояснениях -21, -26. Днем -7, -12 градусов