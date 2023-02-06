Пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову заметили в одном из уфимских ТЦ

В Уфе заметили пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову. Девочку видели в одном из торговых центров города. Об этом сообщил bash.news директор РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей» Павел Нестеров.

Фото №1 - Пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову заметили в одном из уфимских ТЦ

Ее видели в ТЦ в Уфе. Пока других новостей нет.

Павел Нестеров

Напомним, Елизавета ушли из дома 3 февраля, с тех пор она не выходит на связь с близкими. Ранее девочка в затяжных уходах из дома замечена не была.

Приметы: плотное телосложение, рост 165 см, карие глаза, черные волосы до плеч. Девочка была одета в черные джинсы и кожаную куртку, а на ногах у нее были золотистые сапоги-дутыши.

Как сообщают волонтеры, девочка может находиться в Уфе или в деревне Ягодная Иглинского района. 

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