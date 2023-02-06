Самым популярным месяцем для разводов в 2022 году в Башкирии стал август

Стало известно, в какой месяц 2022 года жители Башкирии разводились чаще всего. По данным аналитиков Башстата, именно на август приходится большая часть разводов. 

Фото №1 - Самым популярным месяцем для разводов в 2022 году в Башкирии стал август

Известно, что за последний месяц лета распались 1,7 тысяч семей. На втором месте по числу бракоразводных процессов - сентябрь и ноябрь. 

А вот февраль стал антилидером рейтинга: всего 1,1 тысяч пар развелись в этот месяц.

Всего за январь-ноябрь 2022 года в Башкирии перестали существовать почти 16 тысяч семей. Это на 3,9% больше, чем годом ранее.

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