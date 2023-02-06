Самым популярным месяцем для разводов в 2022 году в Башкирии стал август

Стало известно, в какой месяц 2022 года жители Башкирии разводились чаще всего. По данным аналитиков Башстата, именно на август приходится большая часть разводов.

Известно, что за последний месяц лета распались 1,7 тысяч семей. На втором месте по числу бракоразводных процессов - сентябрь и ноябрь.

А вот февраль стал антилидером рейтинга: всего 1,1 тысяч пар развелись в этот месяц.