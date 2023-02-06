Новый участок федеральной трассы М-7 в Башкирии будет сдан в 2024 году

В Башкирии новый участок трассы М-7 сдадут в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания.

Новая дорога будет протяженностью 65 км и будет пролегать через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы. Руководитель республики поручил сделать трассу «шикарной».

«Мы получим шикарную трассу, прошу обратить внимание на строительство необходимой дорожной инфраструктуры, заправок, торгово-сервисных комплексов. Надо все делать параллельно со строительством дороги, это будет очень проходная трасса». Радий Хабиров, глава РБ

Отдельно глава региона остановился на теме строительства Восточного выезда из Уфы. Он поставил непростую задачу перед мэром Уфы и главой Минтранса Башкирии.