Похищенные у людей деньги с банковского счета обяжут возвращать в течение месяца

Инициатива предусматривает, что если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней.

Герман Зубарев, зампред Банка России