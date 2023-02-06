Похищенные у людей деньги с банковского счета обяжут возвращать в течение месяца

В России хотят обязать банки возвращать похищенные деньги в течение месяца. Об этом заявил зампред Банка России Герман Зубарев. По его словам, соответствующая инициатива будет рассмотрена депутатами Госдумы.
Как передает издание «Известия», также банк — получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
В ЦБ надеются, что данная инициатива будет принята законодательно уже в ближайшее время.