Похищенные у людей деньги с банковского счета обяжут возвращать в течение месяца

В России хотят обязать банки возвращать похищенные деньги в течение месяца. Об этом заявил зампред Банка России Герман Зубарев. По его словам, соответствующая инициатива будет рассмотрена депутатами Госдумы.

Фото №1 - Похищенные у людей деньги с банковского счета обяжут возвращать в течение месяца

Инициатива предусматривает, что если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней.

Герман Зубарев, зампред Банка России

Как передает издание «Известия»,  также банк — получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

В ЦБ надеются, что данная инициатива будет принята законодательно уже в ближайшее время. 

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