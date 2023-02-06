В Башкирии усиливают меры по профилактике птичьего гриппа

До этого никогда наша республика с этим заболеванием не сталкивалась, и вот произошел занос данного вируса на нашу территорию с дикими перелетными птицами. После этого пришлось нам дополнительно проводить мероприятия, которые бы профилактировали и не допускали возникновение данной болезни в будущем.

Руслан Байкеев, начальник отдела Управления ветеринарии Республики Башкортостан