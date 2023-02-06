В Башкирии усиливают меры по профилактике птичьего гриппа

Не допустить заноса и распространения болезни. Перед началом весенней миграции перелётных птиц в республике усиливают меры по профилактике птичьего гриппа. Не только в крупных предприятиях, но и в личных подсобных хозяйствах заблаговременно прививают домашнюю птицу, в основном водоплавающую.

Также сотрудники районных ветеринарных станций берут у ранее привитых пернатых анализ крови на наличие антител, сформированных к птичьему гриппу. Такие меры в Башкортостане были приняты после 2021 года, когда на территории региона зарегистрировали пять очагов высокопатогенного заболевания.

До этого никогда наша республика с этим заболеванием не сталкивалась, и вот произошел занос данного вируса на нашу территорию с дикими перелетными птицами. После этого пришлось нам дополнительно проводить мероприятия, которые бы профилактировали и не допускали возникновение данной болезни в будущем.

Руслан Байкеев, начальник отдела Управления ветеринарии Республики Башкортостан
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БАШКОРТТАР-БСТ