В Башкирии усиливают меры по профилактике птичьего гриппа

Не допустить заноса и распространения болезни. Перед началом весенней миграции перелётных птиц в республике усиливают меры по профилактике птичьего гриппа. Не только в крупных предприятиях, но и в личных подсобных хозяйствах заблаговременно прививают домашнюю птицу, в основном водоплавающую.
Также сотрудники районных ветеринарных станций берут у ранее привитых пернатых анализ крови на наличие антител, сформированных к птичьему гриппу. Такие меры в Башкортостане были приняты после 2021 года, когда на территории региона зарегистрировали пять очагов высокопатогенного заболевания.