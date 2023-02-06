В Башкирии выделят 5 млрд рублей на благоустройство парков и общественных пространств

В текущем году республика направит 5 млрд рублей на на благоустройство парков, скверов и общественных пространств в населенных пунктах. Об этом сообщает правительство Башкирии.

Уточняется, что указанную сумму потратят на благоустройство 122 общественных территорий по федеральному проекту «Формирования современной городской среды», подготовку общественных пространств Уфы к ее 450-летию, начало четырех и завершение шести проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, комплексное благоустройство 206 придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики», замену 250 лифтов, ремонт 1,2 тысячи подъездов и около 30 крыш многоквартирных домов.