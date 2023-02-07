Минтранс озвучил меры по сокращению ДТП на «дороге смерти» в Благовещенском районе Башкирии

Вчера, шестого февраля, в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов озвучил меры по сокращению ДТП на «дороге смерти» Уфа-Бирск-Янаул в Благовещенском районе. Там за 2022 год в результате ДТП погибли 10 человек. Исходя из данного показателя, данная автодорога является одной из самых опасных в республике.

По словам чиновника, для снижения смертельных аварий на трассе установили шумовые полосы (на участках протяженностью 900 метров) и барьерные ограждения (500 м), запретили левые повороты на объекты сервиса (1,190 км), поставили 299 и заменили 43 дорожных знаков, а также разместили пять дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В будущем на трассе планируется сделать новое освещение – им охватят отрезок в 6,5 км.

Также доклад министра транспорта РБ дополнил начальник ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов. Он поделился, что в рамках комиссионного выезда в июле 2022 года был разработан план мероприятий по обеспечению безопасности опасного участка трассы Уфа - Бирск - Янаул. Уже к августу прошлого года на автодороге произошло 14 аварий, в результате которых погибли 9 человек, а после работы комиссии - 11 ДТП с одним погибшим.