В Уфе на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Ильгизар Хайров

На 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ и труда, Почётный гражданин Орджоникидзевского района Уфы Ильгизар Хайров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Ильгизар Хайров родился в Татарстане в селе Каркали. В 1942 году 18-летним юношей его призвали на фронт. Он принимал участие в боях на Курской дуге, а также был в числе освободителей Правобережной Украины и Донбасса. Его наградили множеством наград, в том числе медалью «За победу над Германией» и двумя орденами Отечественной войны I и II степени.
В послевоенные годы окончил Высшую партийную школу, с 1965 года трудился первым заместителем председателя исполкома райсовета, с 1970-го – заместителем директора Уфимского электролампового завода. После выхода на заслуженный отдых стал заметной фигурой в Совете ветеранов Орджоникидзевского района – а через некоторое время и города. За долгие годы деятельности внес значительный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи.
Церемония прощания состоится сегодня, 7 февраля, по адресу: улица Пинского, дом 6.