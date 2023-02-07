В Уфе на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Ильгизар Хайров

Ильгизар Хайров родился в Татарстане в селе Каркали. В 1942 году 18-летним юношей его призвали на фронт. Он принимал участие в боях на Курской дуге, а также был в числе освободителей Правобережной Украины и Донбасса. Его наградили множеством наград, в том числе медалью «За победу над Германией» и двумя орденами Отечественной войны I и II степени.