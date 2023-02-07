В Башкирии выявили факт нарушения в производстве масла и молока

В январе 2023 года региональный Россельхознадзор выявил производство молочной продукции из нелогичного объёма сырья. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно изученным материалам, 2 января 2023 года предприятие «Рощинский» оформило транзакцию на вырабатываемую молочную продукцию «Масло сливочное „Крестьянское“ с массовой долей жира 72,5% 200гр» объёмом 54,9 кг и «Молоко, обезжиренное, восстановленное» объемом 1170 кг.
Предприятием укзало что в качестве сырья было использовано 22,6 кг молока, но при этом, объем вырабатываемой продукции был увеличен в 54 раза. В надзорном ведомстве подчеркнули, что выявленные факты не позволяют установить безопасность и качество сырья, а также происхождение молочной продукции.
Предприятие предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований и приостановили регистрацию в системе «ВетИС» сроком на семь дней.