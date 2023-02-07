В Башкирии выявили факт нарушения в производстве масла и молока

В январе 2023 года региональный Россельхознадзор выявил производство молочной продукции из нелогичного объёма сырья. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии выявили факт нарушения в производстве масла и молока

Согласно изученным материалам, 2 января 2023 года предприятие «Рощинский» оформило транзакцию на вырабатываемую молочную продукцию «Масло сливочное „Крестьянское“ с массовой долей жира 72,5% 200гр» объёмом 54,9 кг и «Молоко, обезжиренное, восстановленное» объемом 1170 кг.

Предприятием укзало что в качестве сырья было использовано 22,6 кг молока, но при этом, объем вырабатываемой продукции был увеличен в 54 раза. В надзорном ведомстве подчеркнули, что выявленные факты не позволяют установить безопасность и качество сырья, а также происхождение молочной продукции.

Ранее на данном предприятии неоднократно были зафиксированы аналогичные нарушения, когда объём вырабатываемой продукции существенно превосходил объём сырья, направленного в производство. Они были зафиксированы Россельхознадзором неоднократно. Таким образом, предприятие в очередной раз ввело в оборот продукцию, изготовленную из нелогичного объема сырья, что является нарушением принципа прослеживаемости и требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

пресс-служба Россельхознадзора РБ

Предприятие предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований и приостановили регистрацию в системе «ВетИС» сроком на семь дней.

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