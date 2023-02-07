В Башкирии выявили факт нарушения в производстве масла и молока

В январе 2023 года региональный Россельхознадзор выявил производство молочной продукции из нелогичного объёма сырья. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприятием укзало что в качестве сырья было использовано 22,6 кг молока, но при этом, объем вырабатываемой продукции был увеличен в 54 раза. В надзорном ведомстве подчеркнули, что выявленные факты не позволяют установить безопасность и качество сырья, а также происхождение молочной продукции.