В Башкирии шьют папахи для участников СВО

Жительницы Стерлибашевского района бесплатно шьют папахи для участников СВО. Примером для выкройки стал головной убор командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, который он носил во время Великой Отечественной войны.

Изготовили уже 15 штук, их отправят отряду из республики, который носит имя генерал-майора. Также женщины шьют тёплую одежду для участников СВО. Работают бесплатно и в свободное время, материал приобретают на благотворительные сборы.