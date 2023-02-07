В районе Башкирии в рамках конкурса «Трезвое село» прошел фестиваль национальных игр

В Кармаскалинском районе прошел фестиваль национальных игр. Своеобразный зимний сабантуй организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Жители деревни Куллярово уже победили на районном этапе проекта. Защищать звание населенного пункта, ведущего самый трезвый образ жизни, им теперь предстоит на уровне региона.
Бег с коромыслом и ведром – игра народная и популярная. Инвентарь для нее находится прямо под ногами: вместо воды зимой ведра наполняют снегом. При кажущейся легкости скоростной бег в плотной одежде требует ловкости. Свои национальные игры на фестивале в Кармаскалинском районе представили пять этносов, проживающих в республике.
При этом фестиваль национальных игр событие не только развлекательное. Один из его основных посылов – здоровый образ жизни. Жители деревни Куллярово стали победителями районного этапа конкурса «Трезвое село». Впереди – борьба за главный приз. На свой фестиваль кулляровцы пригласили, по сути, своих конкурентов. Гости мероприятия также победители муниципальных этапов. К примеру, жители села Абзаново Архангельского района уже третий год попадают в финал «Трезвого села».
Участники фестиваля и конкурса «Трезвое село» уже давно научились веселиться без горячительных напитков. Водили хороводы, перетягивали канат, делали зарядку на свежем воздухе. Другие районы решили перенять опыт кармаскалинцев.
В этом году, по итогам конкурса «Трезвое село» определят 12 победителей. Между собой финалисты разделят призовой фонд в размере 40 миллионов рублей. Куда направить средства жители решают сами, но всегда это полезный объект, который получают сельчане за здоровый образ жизни.