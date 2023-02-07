В районе Башкирии в рамках конкурса «Трезвое село» прошел фестиваль национальных игр

В Кармаскалинском районе прошел фестиваль национальных игр. Своеобразный зимний сабантуй организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Жители деревни Куллярово уже победили на районном этапе проекта. Защищать звание населенного пункта, ведущего самый трезвый образ жизни, им теперь предстоит на уровне региона.

Бег с коромыслом и ведром – игра народная и популярная. Инвентарь для нее находится прямо под ногами: вместо воды зимой ведра наполняют снегом. При кажущейся легкости скоростной бег в плотной одежде требует ловкости. Свои национальные игры на фестивале в Кармаскалинском районе представили пять этносов, проживающих в республике.

Стараемся, чтобы дети знали эти игры. Раньше детвора всегда на улице играла, здоровыми были поэтому. Эти игры передавали поколения в поколение. Самое главное, здоровье и сохранение самобытности Алина Степанова, культорганизатор Николаевского сельского клуба

При этом фестиваль национальных игр событие не только развлекательное. Один из его основных посылов – здоровый образ жизни. Жители деревни Куллярово стали победителями районного этапа конкурса «Трезвое село». Впереди – борьба за главный приз. На свой фестиваль кулляровцы пригласили, по сути, своих конкурентов. Гости мероприятия также победители муниципальных этапов. К примеру, жители села Абзаново Архангельского района уже третий год попадают в финал «Трезвого села».

Больший стимул для села и республики. Финансово хорошо помощь от республики идет. Многие закодировались и бросили пить. Айнур Хасанов, глава Абзановского сельсовета Архангельского района

Участники фестиваля и конкурса «Трезвое село» уже давно научились веселиться без горячительных напитков. Водили хороводы, перетягивали канат, делали зарядку на свежем воздухе. Другие районы решили перенять опыт кармаскалинцев.

Тут проживают достойные люди. Прописаны 150 человек. Живут еще меньше. Мы хотим, чтобы увидели, что есть деревня Куллярово. Наталья Иванова, глава Ефремкинского сельсовета Кармаскалинского района