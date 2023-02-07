В Уфе вложат около 382 млн рублей в строительство пансионата для пожилых

В башкирской столице вложат 382 миллиона рублей в строительство пансионата для пожилых людей. Информацией поделилась на своей личной странице в социальных сетях глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
Пансионат на 50 мест построят на территории геронтологического центра «Именлек» на улице Рихарда Зорге. Средства на строительство выделят из федерального бюджета.
– Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше – словом, все, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил. И даже… наслаждался жизнью, – рассказала Ленара Иванова.