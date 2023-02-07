Видеоинсталляция художницы из Уфы транслировалась на GRAMMY 2023 в Лос-Анджелесе

3D-художница из Уфы Ханна Данилина представила свою инсталляцию на вечере GRAMMY 2023. Ханна Данилина создала видеоинсталляцию для мероприятия в честь главной музыкальной премии мира GRAMMY 2023.
Праздничное событие состоялось 5 февраля в Лос-Анджелесе. Видеоинсталляция была создана с помощью генеративной анимации и заняла площадь более 30 квадратных метров. Разработанную инсталляцию транслировали на экранах весь вечер, темой которой стал футуризм и метавселенные. В видео наглядно изображена работа художницы.
«Я очень обрадовалась приглашению и благодарна Warner Music за доверие. Когда мне озвучили тему вечеринки, я задумалась над тем, что ждет художников в метавселенных, и решила переработать свою физическую живопись в генеративный видеоарт. Организаторам понравилась эта идея. Специально для проекта я изучила генеративную графику и визуальное программирование. Меня восхитило, как могут измениться визуальные образы, когда мы деконструируем их с помощью новых технологий», — комментирует Ханна Данилина.