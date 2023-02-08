Семья из Башкирии попросила председателя Следкома РФ помочь вернуть землю под домом

Семья с ребенком-инвалидом из Туймазов через СМИ попросила председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина помочь вернуть землю под домом. Они рассказали, что их недвижимостью пытается завладеть соседка, которая использует подложные документы.
В пресс-службе ведомства рассказали, что Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по РБ Игорю Пашнину доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.
Результаты проверки находятся на особом контроле в центральном аппарате надзорного ведомства.