Семья из Башкирии попросила председателя Следкома РФ помочь вернуть землю под домом

Семья с ребенком-инвалидом из Туймазов через СМИ попросила председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина помочь вернуть землю под домом. Они рассказали, что их недвижимостью пытается завладеть соседка, которая использует подложные документы.

Фото №1 - Семья из Башкирии попросила председателя Следкома РФ помочь вернуть землю под домом

В пресс-службе ведомства рассказали, что Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по РБ Игорю Пашнину доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.

Результаты проверки находятся на особом контроле в центральном аппарате надзорного ведомства.

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