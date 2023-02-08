В Башкирии в одном из районов зарастают десятки гектаров пахотных земель

В ноябре прошлого года были проведены рейды по соблюдению требований в отношении земель сельхозназначения, которые расположены в Мишкинского районе на территории Большешадинского сельсовета. Оказалось, что там зарастают десятки га пахотных земель. об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Фото №1 - В Башкирии в одном из районов зарастают десятки гектаров пахотных земель

Выяснилось, что большой земельный участок сельхозназначения, находящийся в аренде у ООО «Тамга», расположенный возле деревни Большие Шады, не используется по назначению. Участок зарос сорной травой, кустарниками и деревьями.

Следов обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур не наблюдается.

пресс-служба Россельхознадзора по РБ

Ведомство выдало арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписало принять меры по устранению зарастания земель.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по РБ.

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