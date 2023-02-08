В Башкирии в одном из районов зарастают десятки гектаров пахотных земель

В ноябре прошлого года были проведены рейды по соблюдению требований в отношении земель сельхозназначения, которые расположены в Мишкинского районе на территории Большешадинского сельсовета. Оказалось, что там зарастают десятки га пахотных земель. об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.