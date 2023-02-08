В Башкирии открыт ситуационный центр для студентов, чьи близкие проходят службу в зоне СВО

В Башкирии появился ситуационный центр для оказания помощи студентам, чьи родственники находятся в зоне специальной военной операции. Такое решение принял совет ректоров вузов региона. 

Фото №1 - В Башкирии открыт ситуационный центр для студентов, чьи близкие проходят службу в зоне СВО

Предполагается, что учащимся будут оказывать адресную поддержку. Студенты могут получить психологическую, юридическую, а также гуманитарную помощь. Для этого центр объединил в себе ресурсы нескольких столичных вузов.

Так, оказание юридической помощи семьям мобилизованных граждан курирует Уфимский университет науки и технологий. Психологическую поддержку по телефону окажут специалисты Башкирского педуниверситета им. М. Акмуллы. За волонтерскую деятельность отвечает Башкирский медуниверситет.  Сбором гуманитарной помощи для мобилизованных и членов их семей занимаются представители Башкирского аграрного и Уфимского нефтяного университетов.

Обратиться в сетевой ситуационный центр можно по единому телефону  — 8 (800) 550-67-01. Время работы кол-центра в будние дни с 9.00 до 17.00.

Уфимская волна
Пенальти