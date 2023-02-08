В Башкирии открыт ситуационный центр для студентов, чьи близкие проходят службу в зоне СВО

Так, оказание юридической помощи семьям мобилизованных граждан курирует Уфимский университет науки и технологий. Психологическую поддержку по телефону окажут специалисты Башкирского педуниверситета им. М. Акмуллы. За волонтерскую деятельность отвечает Башкирский медуниверситет. Сбором гуманитарной помощи для мобилизованных и членов их семей занимаются представители Башкирского аграрного и Уфимского нефтяного университетов.