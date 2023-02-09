ППМИ: жители Благоварского района намерены установить воркаут-площадку

Поддержка спорта и здорового образа жизни. В деревне Домбровка Благоварского района прошло собрание, на котором местные жители единогласно решили участвовать в республиканском конкурсе Программы поддержки местных инициатив. На встрече они определили наиболее острые проблемы населенного пункта.

ППМИ стартовала в республике в конце 2014 года. Цель проекта – выявить и решить проблемы поселения, на решение которых в муниципалитете не хватает средств. Источниками финансирования являются республиканские средства, местное финансирование, в том числе вклад самого населения.

Мы решили принять участие с населением в программе поддержки местных инициатив. Население проголосовало. Несмотря на то, что проблем слишком много, голоса отдались за воркаут-зону, где будут для наших детей, подростков  и взрослого населения турники, тренажеры, где будет стимул заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Татьяна Соловьева, представитель инициативной группы с. Домбровка
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