ППМИ: жители Благоварского района намерены установить воркаут-площадку

Поддержка спорта и здорового образа жизни. В деревне Домбровка Благоварского района прошло собрание, на котором местные жители единогласно решили участвовать в республиканском конкурсе Программы поддержки местных инициатив. На встрече они определили наиболее острые проблемы населенного пункта.
ППМИ стартовала в республике в конце 2014 года. Цель проекта – выявить и решить проблемы поселения, на решение которых в муниципалитете не хватает средств. Источниками финансирования являются республиканские средства, местное финансирование, в том числе вклад самого населения.