ППМИ: жители Благоварского района намерены установить воркаут-площадку

Мы решили принять участие с населением в программе поддержки местных инициатив. Население проголосовало. Несмотря на то, что проблем слишком много, голоса отдались за воркаут-зону, где будут для наших детей, подростков и взрослого населения турники, тренажеры, где будет стимул заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Татьяна Соловьева, представитель инициативной группы с. Домбровка