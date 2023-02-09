Уфа стала одним из лидеров среди городов по числу пасмурных дней в феврале

Уфа заняла второе место в рейтинге самых пасмурных городов России. Башкирская столица по данному показателю уступила лишь Санкт-Петербургу.
Аналитики Яндекс.Погоды проанализировали показатели с 2013 по 2022 года и выяснили, что в феврале в Уфе очень мало солнечных дней. Если в Петербурге был всего 1,4 солнечный день, то в столице республики - два.
Самый солнечный февраль наблюдался в Челябинске. Там за последние 10 лет наблюдалось в среднем 5,5 ясных дней. Второе место в этом рейтинге занял Краснодар – в среднем по 4,5 солнечных дня в феврале. Замыкает тройку лидеров Красноярск со средним показателем в 4 солнечных дня в последний месяц зимы.