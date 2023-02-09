В Уфе наградили сотрудников телерадиокомпании «Башкортостан»

Сегодня, 9 февраля, в Уфе прошло заседание коллегии Агентства по печати и СМИ Башкирии. Максим Ульчев, руководитель ведомства, отметил работу СМИ и телевидения в непростой 2022 год.

Несмотря на сложные мировые процессы, региональным СМИ удаётся не только сохранять читателей и телезрителей, но и увеличивать охват, сохранять языковое многообразие и находить уникальные решения при создании контента.

Отдельные награды и благодарности получили сотрудники республиканской телерадиокомпании «Башкортостан».

Почётной грамотой Агентства по печати и СМИ Башкирии были награждены руководитель отдела развития и писем радио «Юлдаш» Наркас Гадельшина и главный редактор радио «Спутника FM» Рузалия Тухбатова.

Благодарственное письмо Агентства по печати и СМИ Башкирии вручили ведущей программы отдела развития и писем радио «Юлдаш» Сария Рамазанова.

Награды Всемирного курултая башкир получили утренний информационно-развлекательный канал «Салям», проект «Тамле. Мы вместе», информационно-познавательный альманах «Башкорттар», дневная программа «Бахетнама», информационно-аналитическая программа «Вечерний Телецентр», которая выходит на башкирском и русском языках, телевизионные проекты «История одного села» и «Историческая среда», детско-юношеский телеканал «Тамыр», радио «Юлдаш» и главная редакция информационных программ БСТ.

Почетную грамоту Агентства по печати и СМИ Башкирии получил заместитель директора по интернет-вещанию Антон Пряжевский, благодарность — специалист отдела кадров Чулпан Хайрутдинова, почетную грамоту Министерства культуры РБ — главный специалист студии телевидения Лилия Ишмуллина и режиссер телеканала «Курай» Айзиля Тимерова.