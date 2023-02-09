В Уфе возбудили уголовное дело в отношении матери, выбросившей годовалую дочь в снег без одежды

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила на улице собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 4 февраля пьяная подозреваемая возвращалась домой и уронила свою годовалую дочь в снег. Из-за сильного алкогольного опьянения женщина не предприняла никаких действий, пока находилась рядом с ребенком. Точно неизвестно, сколько времени малышка находилась без одежды в снегу при низкой температуре воздуха.

Плач ребенка услышал один из местных жителей района, оказал девочке помощь и вызвал скорую. В настоящее время ребенок находится в больнице. Сотрудники полиции проводят расследование произошедшего, а с подозреваемой проводятся следственные действия.