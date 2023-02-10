Башкирия завершает досрочно программу переселения граждан из аварийного жилья

Башкирия завершает досрочно программу переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Об этом в ходе церемонии вручения ключей от новых квартир в Караидельском районе республики рассказал Егор Родин, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ.

Фото №1 - Башкирия завершает досрочно программу переселения граждан из аварийного жилья

Сегодня 38 караидельцев из 14 семей стали обладателями ключей от новых квартир. Караидельский район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тысяч жителей республики из 220 тысяч кв. метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года.

Егор Родин, и. о. министра строительства и архитектуры РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Минстроя РБ, новый 24-квартирный трехэтажный дом находится по адресу: улица Парковая, 19Б. Его строительство началось в 2021 году. Сюда переедут жители трех аварийных домов по ул. Гагарина, 7; ул. Коммунальная, 4 и ул. Комсомольская, 24. Общая площадь расселяемого жилья — более 390 кв. метров.

Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, установлены датчики пожарной безопасности, электрические плиты и сантехника. В дворе дома обустроены зона отдыха и детская площадка.

Спасибо за такой красивый, просторный дом. Для нас это большое событие. Вместе со своими соседями будем жить бок о бок теперь уже в новом жилье.

Наира Каримова, новосёл

Глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин от имени всех новоселов выразил благодарность руководству Башкортостана и региональному Минстрою.

Благодаря совместным усилиям мы смогли в срок сдать дом. Спасибо застройщику, и поздравляю жителей с благоустроенными квартирами. В селе есть где строить новые дома. Надеюсь, в Караидельском районе программа по расселению аварийного фонда будет продолжена.

Айдар Шайдуллин, глава администрации Караидельского района

Фото: Минстрой РБ.

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