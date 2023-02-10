Башкирия завершает досрочно программу переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Об этом в ходе церемонии вручения ключей от новых квартир в Караидельском районе республики рассказал Егор Родин, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Минстроя РБ, новый 24-квартирный трехэтажный дом находится по адресу: улица Парковая, 19Б. Его строительство началось в 2021 году. Сюда переедут жители трех аварийных домов по ул. Гагарина, 7; ул. Коммунальная, 4 и ул. Комсомольская, 24. Общая площадь расселяемого жилья — более 390 кв. метров.
Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, установлены датчики пожарной безопасности, электрические плиты и сантехника. В дворе дома обустроены зона отдыха и детская площадка.
Глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин от имени всех новоселов выразил благодарность руководству Башкортостана и региональному Минстрою.
Фото: Минстрой РБ.