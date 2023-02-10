Башкирия завершает досрочно программу переселения граждан из аварийного жилья

Сегодня 38 караидельцев из 14 семей стали обладателями ключей от новых квартир. Караидельский район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тысяч жителей республики из 220 тысяч кв. метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года.

Егор Родин, и. о. министра строительства и архитектуры РБ