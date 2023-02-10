Башкирия досрочно завершает программу переселения из аварийного жилья

Башкортостан досрочно завершает программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Ключи от новых квартир получили 14 семей в Караидельском районе. В каких условиях теперь будут жить новосёлы и у кого ещё есть шанс получить заветные квадратные метры в ближайшее время?

Только на обогрев каждую зиму из бюджета пенсионерки уходило не меньше 15 тысяч рублей. Вода из колонки на соседней улице, туалет во дворе. В этом доме Мария Павловна прожила всю свою жизнь. Двухэтажная постройка была признана аварийной еще в 2018 году, но в последние годы здание начало разваливаться прямо на глазах.

От обваливающихся стен и падающей штукатурки владельцев таких же квартир спасла программа переселения из аварийного жилья. Обитатели домов по адресам: Гагарина,7; Коммунальная, 4; Комсомольская, 24 – те самые «счастливчики», которые попали в перечень на расселение в Караидельском районе. Заветные ключи от новой жизни новосёлам вручал глава района.

Под звуки фанфар торжественно перерезают красную ленту. Комфортные квартиры с отделкой «под ключ» в новом доме получили всего 14 семей. Трехэтажный дом появился благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Опасные квадратные метры покинула и Наиря Каримова. Дом, в котором женщина проживала вместе с родными, признали аварийным ещё десять лет назад. Новую двухкомнатную квартиру пришла осмотреть в компании дочери.

В доме есть все для комфортного проживания: сделан качественный ремонт, установлена сантехника и электрические плиты. Взамен обветшавших комнат в полуразрушенных домах люди получили благоустроенные квартиры в новой многоэтажке.