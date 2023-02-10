В десятку регионов с максимальным ростом зарплат вошла Башкирия

Башкирия вошла в топ-10 по росту зарплат в России. Республика заняла 10 место из 12 регионов, а также третье в ПФО, в которых зафиксировано увеличение платы сотрудникам. Рост номинальной зарплаты составил почти 16%.
Как сообщает РБК, в Башкирии за январь—ноябрь 2022 года средние номинальные зарплаты составили 47,17 тыс. рублей, что на 15,8% больше аналогичного периода 2021 года. При этом в ноябре 2022 года в Башкирии средние зарплаты были зафиксированы на уровне 49,08 тыс. рублей — рост к октябрю составил 1,3%, а к ноябрю 2021 года — 15,7%.
Республика вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%, Бурятии — 17,9% и Красноярском крае — 17,6%. Башкирия по темпам роста зарплат разделила десятое место с Вологодской областью, где показатель также вырос на 15,8% за год. В топ-12 субъектов с ростом зарплат от 15% и выше также вошли Владимирская область, Татарстан, Иркутская область, Удмуртия, Кемеровская область, Алтайский край и Липецкая область.
В среднем по стране показатели подросли на 12,7%, до 61,9 тыс. рублей, в Приволжском федеральном округе средняя зарплата составила 45,08 тыс. рублей, увеличившись за год на 13,7%.