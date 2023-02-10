В десятку регионов с максимальным ростом зарплат вошла Башкирия

Как сообщает РБК, в Башкирии за январь—ноябрь 2022 года средние номинальные зарплаты составили 47,17 тыс. рублей, что на 15,8% больше аналогичного периода 2021 года. При этом в ноябре 2022 года в Башкирии средние зарплаты были зафиксированы на уровне 49,08 тыс. рублей — рост к октябрю составил 1,3%, а к ноябрю 2021 года — 15,7%.