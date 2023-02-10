Уфимский хоспис получил 300 тыс. рублей грантовой поддержки

Уфимский хоспис получил грант главы администрации Уфы размером в 300 тысяч рублей. Его направят на реализацию проекта «Чистая помощь». Он предполагает под собой поддержку семей, где есть неизлечимо больные.

Таким семьям помогут в приобретении особых средств гигиены, подгузников, одноразовых и специальных уходовых пеленок. Также специалисты хосписа проведут обучение, которое поможет облегчить нагрузку по уходу за паллиативным пациентом дома. Помощь получат порядка 50 семей.