В многоквартирном доме Уфы выявили нарушения по части пожарной безопасности

В Уфе в жилой многоквартирный дом №38 на ул. 50 лет СССР нагрянула проверка Октябрьского отделения ОНД и ПР. Специалистами были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает администрация города. Также был установлен факт ненадлежащего состояния пожарных шкафов и кранов.

Фото №1 - В многоквартирном доме Уфы выявили нарушения по части пожарной безопасности

В мэрии напомнили горожанам, что общедомовую территорию нельзя использовать в личных целях, а именно располагать здесь мебель, строительные материалы или выбрасывать мусор и другое. Это же правило распространяется и на лестничные клетки.

Также рекомендуем использовать электроприборы исключительно по назначению, не оставлять их включенными без присмотра, избегать курения в подъездах, не допускать оставления детей одних без присмотра, использование открытого огня и пиротехнических изделий в жилище. В то же время немаловажно проведение профилактических бесед с детьми и домочадцами на тему «соблюдение требований пожарной безопасности в быту».

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями