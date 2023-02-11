В многоквартирном доме Уфы выявили нарушения по части пожарной безопасности

Также рекомендуем использовать электроприборы исключительно по назначению, не оставлять их включенными без присмотра, избегать курения в подъездах, не допускать оставления детей одних без присмотра, использование открытого огня и пиротехнических изделий в жилище. В то же время немаловажно проведение профилактических бесед с детьми и домочадцами на тему «соблюдение требований пожарной безопасности в быту».

Пресс-служба администрации Уфы