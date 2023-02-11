В многоквартирном доме Уфы выявили нарушения по части пожарной безопасности

В Уфе в жилой многоквартирный дом №38 на ул. 50 лет СССР нагрянула проверка Октябрьского отделения ОНД и ПР. Специалистами были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает администрация города. Также был установлен факт ненадлежащего состояния пожарных шкафов и кранов.
В мэрии напомнили горожанам, что общедомовую территорию нельзя использовать в личных целях, а именно располагать здесь мебель, строительные материалы или выбрасывать мусор и другое. Это же правило распространяется и на лестничные клетки.
Фото: пресс-служба администрации Уфы