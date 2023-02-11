Гидрометцентр Башкирии прогнозирует в республике небольшой снег

В Башкирии 12 и 13 февраля ожидается выпадение снега. Об этом сообщили в прогнозе синоптики Гидрометцентра республики.
Небольшой снег местами ожидается 12 февраля. Температура воздуха ночью будет колебаться между отметками в -10 и -15 градусов, однако при прояснениях прогнозируют и -17, -22 градусов. Днем будет потеплее – от -5 до -10 градусов.
В начале новой недели, 13 февраля, в республике продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха днем составит -4, -9 градусов. Ночью прогнозируют от -8 до -13 градусов и -15, -20 – при прояснениях.