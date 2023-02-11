Из Уфы отправили гумпомощь для пострадавших при землетрясении в Турции

Самое необходимое, чтобы справиться с первыми трудностями после трагедии. Сегодня ночью из Уфы была отправлена партия гуманитарного груза для пострадавших после сильнейшего землетрясения в Турции.
На протяжении нескольких дней уфимцы и жители республики собирали гуманитарную помощь: в первую очередь одежду для детей, детское питание, одеяла, палатки. В итоге удалось собрать почти 25 тонн груза.
Напомним, в эти дни в Турции также находятся добровольцы из Башкортостана, которые имеют опыт спасательных работ. 25 человек участвуют в разборах завалов и поиске выживших в городе Кахраманмараш в горной местности.