Из Уфы отправили гумпомощь для пострадавших при землетрясении в Турции



Самое необходимое, чтобы справиться с первыми трудностями после трагедии. Сегодня ночью из Уфы была отправлена партия гуманитарного груза для пострадавших после сильнейшего землетрясения в Турции.

На протяжении нескольких дней уфимцы и жители республики собирали гуманитарную помощь: в первую очередь одежду для детей, детское питание, одеяла, палатки. В итоге удалось собрать почти 25 тонн груза.

Подключились разные районы Башкирии. Скорее всего, еще один сбор организуем. Рустэм Давлетов, почетный консул Турецкой республики в Республике Башкортостан