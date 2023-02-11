В Уфе прошли традиционные мясные ярмарки выходного дня

В нескольких точках Уфы сельхозпроизводители выставили свою продукцию, в основном мясную. Но также можно было приобрести молочку, ягоды и другие продукты. Свой товар в Уфу привозят фермеры из разных районов Башкортостана.

Шея, ребра, лопатка. Любые части туши на самый притязательный вкус. Продавцы нахваливают товар и привлекают покупателей, причем за качество отвечают.

Десятки мясных лавок тянутся в ряд. Говядина, баранина, конина. По просьбе покупателей продавцы могут отрубить любой кусок нужного веса и объема. Продукция в основном фермерская, есть и халяль.

Покупателей интересовали и лавки с птицей. Курица, гуси, утки. Можно купить как цельную тушку, так и отдельные части. Многие продавцы приезжают торговать в Дему не первый год. А кто-то впервые привез свою продукцию, как, например, Занфира Ахмадеева из Альшеевского района. Она выращивают индейку.

На прилавках также можно было найти и молочную продукцию, рыбу, целебные травы и ягоды. И, конечно же, свой товар привезли и пчеловоды.

Покупатели, как говорится, своих продавцов уже знают. И многие демчане целенаправленно идут к определенному фермеру. А кто-то предпочитает прогуляться по рядам, сравнить цены и продукцию и выбрать оптимальное.