В Уфе прошли два турнира по джиу-джитсу

В республиканских состязаниях принимали участие спортсмены младшей возрастной категории. Взрослые борцы соревновались за Кубок Республики Башкортостан. О том, как прошли старты юных участников, – в нашем сюжете.

Эмоции у юных борцов на пределе. Поражения всегда даются тяжело, особенно в начале своего спортивного пути. Для некоторых из них этот турнир был первым, но не для Аделя Хазиева. В свои семь лет он успел стать серебряным призёром чемпионата России по джиу-джитсу. На эти старты Адель приехал из Республики Татарстан, чтобы проверить свои силы и набраться опыта.

Девочки тоже могут бороться – это девиз юной спортсменки Доминики Клепач из Перми. Занятия джиу-джитсу с трёх лет и большой опыт в таких турнирах – преимущества Доминики. По итогам всех схваток она взяла чемпионство сразу в двух категориях.

Спортсмены боролись в двух дисциплинах джиу-джитсу: ги и ноу-ги. Ги делает упор на техничные захваты за одежду и контроль, замедляя темп. Ноу-ги – это быстрый, динамичный стиль, основанный на скорости, атлетизме и удержании соперника без использования одежды.