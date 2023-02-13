В Уфе прошли карьерный форум «ТрудКрут» и семейный фестиваль

Узнать о возможностях трудоустройства и попробовать себя в новых направлениях. В уфимском Конгресс-холле прошел карьерный форум «ТрудКрут» и семейный фестиваль. Почему объединили два мероприятия и что приготовили для гостей организаторы?
Вырваться из обыденной жизни, когда человек живёт от зарплаты до зарплаты, и попытаться заработать на свою мечту. В этом и есть основная суть игры «Денежный поток», говорят организаторы. Опытные специалисты таким образом развивают в молодёжи целеустремленность, умение грамотно распоряжаться деньгами и прививают ряд других ценных в жизни качеств.
В общей сложности было организовано три трека, посвященных финансовой грамотности, работе на фрилансе, стажировкам в крупных компаниях, а также поиску постоянной работы и предпринимательству. Не только школьники, студенты и молодые специалисты проявили интерес к карьерному форуму «ТрудКрут». Активное участие в образовательных секциях приняли и люди постарше.
Форум «ТрудКрут» проходил в преддверии Дня российских студенческих отрядов. Организаторы решили совместить его с другим мероприятием. На одной площадке в Конгресс-холле «Торатау» проходил еще семейный фестиваль от автономной некоммерческой организации «МногодетОК».
Каждая семья могла получить сегодня консультативную поддержку. На площадке фестиваля работали юристы, психологи, логопеды и другие специалисты. При этом родители могли посетить и различные мастер-классы, оставив своих детей под присмотром профессиональных нянь и воспитателей.