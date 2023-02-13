В Уфе прошли карьерный форум «ТрудКрут» и семейный фестиваль

Узнать о возможностях трудоустройства и попробовать себя в новых направлениях. В уфимском Конгресс-холле прошел карьерный форум «ТрудКрут» и семейный фестиваль. Почему объединили два мероприятия и что приготовили для гостей организаторы?

Вырваться из обыденной жизни, когда человек живёт от зарплаты до зарплаты, и попытаться заработать на свою мечту. В этом и есть основная суть игры «Денежный поток», говорят организаторы. Опытные специалисты таким образом развивают в молодёжи целеустремленность, умение грамотно распоряжаться деньгами и прививают ряд других ценных в жизни качеств.

Сегодня я выступаю в качестве игропрактика, я веду игру «Денежный поток» Роберта Киойсаки для студентов. Мы организовали данную игру, чтобы развить их финансовую грамотность, чтобы они видели в жизни возможности, могли их использовать, применить свои навыки в жизни. Гульназ Исламова, специалист по управлению персоналом

В общей сложности было организовано три трека, посвященных финансовой грамотности, работе на фрилансе, стажировкам в крупных компаниях, а также поиску постоянной работы и предпринимательству. Не только школьники, студенты и молодые специалисты проявили интерес к карьерному форуму «ТрудКрут». Активное участие в образовательных секциях приняли и люди постарше.

Пришла на этот фестиваль поиграть в трансформационную игру «Моя профессия», потому что в данный период жизни я открываю еще немного другое направление и хотела бы посмотреть, какие меня ждут подводные камни, над чем стоит задуматься и как двигаться дальше. Надежда Петровская, имиджмейкер

Форум «ТрудКрут» проходил в преддверии Дня российских студенческих отрядов. Организаторы решили совместить его с другим мероприятием. На одной площадке в Конгресс-холле «Торатау» проходил еще семейный фестиваль от автономной некоммерческой организации «МногодетОК».

Семьи с детьми увидели, что молодежь может получать официальную работу, работать, профориентироваться, родители тоже могут пойти на какие-то мастер-классы, а молодежь чтобы увидела, что семьи с детьми – это классно, можно не одного ребенка родить и совершенно замечательно организовать свой быт и как-то активно проводить время вместе. Ирина Сухарева, руководитель АНО «МногодетОК», председатель студенческих отрядов Республики Башкортостан