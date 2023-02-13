Стало известно, когда могут установить памятник экс-президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Напомним, первый президент республики скончался 11 января 2023 года. Муртаза Рахимов руководил Башкирией с 1993 по 2010 год.

Радий Хабиров отметил, что в следующем году 7 февраля политику должно было исполниться 90 лет. До этой даты все мероприятия, которые должны увековечить память Муртазы Рахимова, должны быть подготовлены. Все предложения получены, приказ подписан и сегодня будет опубликован.