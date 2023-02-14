В Башкирии до конца весны закупят 20 туристических автобусов

Такое решение приняли на «Транспортном часе», которое провел Радий Хабиров. Накануне на совещании Глава Башкортостана обсудил вопросы повышения качества и безопасности дорожной сети региона.

Так, на улицах Уфы в текущем году выделят дополнительные средства на дорожную разметку. Также принято решение о принятии мер на трассе Нефтекамск – Дюртюли. Там планируют установить дорожные знаки и светофоры, нанести разметку, установить камеры фиксации нарушений и организовать дежурство постовых.