«Тут такого нет»: уехавшая в Иорданию студентка из Башкирии рассказала о трудностях в чужой стране

За любимым на край света… или хотя бы на другой континент. Этот романтический сюжет, будто из кино, стал целым этапом в жизни 27-летней Елизаветы, экс-студентки из Башкирии. Девушка уехала из России в Иорданию, где счастливо живет со своим мужем Джамалом и ожидает малыша. Она рассказала bash.news о том, как развивалась их любовь, каково жить на Ближнем Востоке и по чему она так скучает.

«Всегда здоровался и улыбался глазами»

В 2016 году Лиза уехала в Америку на все лето по программе work&travel. Девушка работала на двух работах, практиковала английский и объездила всю страну, но плотный график все же не стал причиной того, что она прошла мимо своей судьбы.

«К середине лета замечаю мальчика из соседнего коттеджа, который всегда здоровался и улыбался глазами. Начался роман, летний. Мы оба понимали, что я в сентябре обратно улечу в Россию, заканчивать университет, а он в Иорданию – заканчивать свой. Я даже думала, что интерес к интернет-перепискам пропадет через неделю, но нет, начались странные отношения на расстоянии».

Лиза признается, что в начале их романа никто даже не задумывался о том, что возможен переезд одного из них в другую, чужую для него, страну.

«Но потом он приехал встречать со мной Новый год, потом мы встретились в Эмиратах. Было сложно, мы ругались, ссорились, но мирились. Затем я уехала в Китай, он приехал ко мне на целый месяц. Тогда мы и решили, что я перееду к нему, когда мой рабочий контракт закончится».

Переехала Лиза в Иорданию лишь в 2019 году. Но перед этим она познакомила будущего мужа со своей семьей. В этом же году они расписались.

«Мы поженились в 2019 году для документов, поэтому пребывание в стране сразу было официальным. Я уже через год получу иорданский паспорт».

Ужасная транспортная система и отсутствие маленьких квартир

Лиза признается, что тут все иначе, чем в России. Нет удобной транспортной системы, за городом не простираются зеленые поля и посадки, а квартиру для одной пары найти вообще нереально.

«Общественный транспорт развит вообще плохо. У всех машины. Даже зазорно чуть-чуть пользоваться общественным автобусом. Маршруты не отображаются на картах, даже в моем родном маленьком городе они показываются. Автобусы без номеров, но на арабском написано, куда они едут. Правда, не печатный, а от руки, я его вообще разобрать не могу».

Но и пешеходом быть радости мало, говорит девушка. Иордания – страна автомобилистов и для автомобилистов. Тротуаров мало, а если они есть, то они заняты припаркованными машинами.

Есть трудности и со снятием жилья. Дело в том, что в Иордании живут большими семьями и дома просто не предназначены для одиночек или пар.

Типичный дом в стране выглядит так: на первом этаже живут старики, на втором – родители и дети.

«Тут такого нет, что тебе исполняется 18 и ты съезжаешь. Только если женишься или замуж выходишь. У моего мужа сестра и три брата еще живут с родителями».

Лиза и Джамал долго искали себе квартиру, ведь маленьких квартир просто не существует. Все очень большие и на несколько комнат.

К слову, центрального отопления в домах нет. Зимой часто включается обогреватель.

Работа и декрет

Лиза по образованию педагог английского языка. В Иордании она преподает иностранный местным детям.

«Сейчас семьи, конечно, поменьше. У моих студентов максимум по 3-4 ребенка в семье. Это удобно для меня, как для преподавателя. Если я иду их обучать, то сразу по часу на ребенка выходит».

Оплачиваемого декрета у Лизы не будет. Здесь государственной поддержки беременных и молодых семей с детьми нет. Беременность женщины ведут в частных клиниках, о каких-либо пособиях речи не идет.

«Декрета тут нет, государство никак не поддерживает»

А еще, говорит Елизавета, в Иордании не принято отдавать своего ребенка в государственную школу.

«Школы делятся на частные и государственные. Считается, что только неуважающий себя человек отдаст ребенка в государственную. Обучение в частных школах стоит дороже, чем обучение в российских университетах на коммерции. Но школы сильные, поэтому дети знают по два языка».

Но Лиза полюбила Иорданию. В стране развит туризм, люди гостеприимны и любезны, а погода очень приятная.

«Очень много туризма, реально люди все гостеприимны, всегда помогают, даже если помощи не просишь. Если это любой семейный праздник, то все родственники активно посещают и получается так много людей. Тут везде пальмы. С севера на юг на машине можно часов за шесть проехать, на севере есть леса, на юге – красное море. Погода теплая, летом, конечно, чересчур, но зима, осень и весна очень даже приятные. Зимой есть пару недель дождей и примерно снег на один день, когда в школах отменяют уроки и дети в экстазе играются на улице».

Мнение редакции