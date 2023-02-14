«Тут такого нет»: уехавшая в Иорданию студентка из Башкирии рассказала о трудностях в чужой стране

За любимым на край света… или хотя бы на другой континент. Этот романтический сюжет, будто из кино, стал целым этапом в жизни 27-летней Елизаветы, экс-студентки из Башкирии. Девушка уехала из России в Иорданию, где счастливо живет со своим мужем Джамалом и ожидает малыша. Она рассказала bash.news о том, как развивалась их любовь, каково жить на Ближнем Востоке и по чему она так скучает.
«Всегда здоровался и улыбался глазами»
В 2016 году Лиза уехала в Америку на все лето по программе work&travel. Девушка работала на двух работах, практиковала английский и объездила всю страну, но плотный график все же не стал причиной того, что она прошла мимо своей судьбы.
Лиза признается, что в начале их романа никто даже не задумывался о том, что возможен переезд одного из них в другую, чужую для него, страну.
Переехала Лиза в Иорданию лишь в 2019 году. Но перед этим она познакомила будущего мужа со своей семьей. В этом же году они расписались.
Ужасная транспортная система и отсутствие маленьких квартир
Лиза признается, что тут все иначе, чем в России. Нет удобной транспортной системы, за городом не простираются зеленые поля и посадки, а квартиру для одной пары найти вообще нереально.
Но и пешеходом быть радости мало, говорит девушка. Иордания – страна автомобилистов и для автомобилистов. Тротуаров мало, а если они есть, то они заняты припаркованными машинами.
Есть трудности и со снятием жилья. Дело в том, что в Иордании живут большими семьями и дома просто не предназначены для одиночек или пар.
Типичный дом в стране выглядит так: на первом этаже живут старики, на втором – родители и дети.
Лиза и Джамал долго искали себе квартиру, ведь маленьких квартир просто не существует. Все очень большие и на несколько комнат.
К слову, центрального отопления в домах нет. Зимой часто включается обогреватель.
Работа и декрет
Лиза по образованию педагог английского языка. В Иордании она преподает иностранный местным детям.
Оплачиваемого декрета у Лизы не будет. Здесь государственной поддержки беременных и молодых семей с детьми нет. Беременность женщины ведут в частных клиниках, о каких-либо пособиях речи не идет.
А еще, говорит Елизавета, в Иордании не принято отдавать своего ребенка в государственную школу.
Но Лиза полюбила Иорданию. В стране развит туризм, люди гостеприимны и любезны, а погода очень приятная.
Мнение редакции
Безусловно, переезд в другую страну - решение сугубо индивидуальное, которое должно быть продумано до мелочей. Постарайтесь досконально изучить страну назначения не по туристическим путеводителям, а по реальным отзывам местных жителей в социальных сетях. Не лишним будет пообщаться с жителями этой страны в интернете - современные технологии позволяют это сделать без труда. Узнайте, сколько на самом деле стоит жилье, правила жизни в стране, чтобы избежать возможных неприятностей, особенности местной системы здравоохранения. Только так можно понять, как на самом деле обстоят дела в стране, которую вы выбрали для дальнейшего проживания.