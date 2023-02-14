В Буздякском районе прошла презентация участников конкурса «Трезвое село»

Спортивные семьи, женские и мужские советы и фитнес после работы в огороде. Жители Буздякского района презентовали себя перед комиссией конкурса «Трезвое село». В Амирово провели уличную ярмарку, соревнования, также общественники показали результаты своей работы. Поддержать здоровый образ жизни сельчан прибыла и выездная бригада медиков – узкие специалисты осмотрели пациентов.

Мужские советы совет мужчин старается раздавать разве что подрастающему поколению. Чаще предпочитают переходить к действиям. Заботу берут на себя женские руки. Сообщество представительниц прекрасного пола тоже помогает односельчанам. Собирают деньги для первоклашек из многодетных семей, занимаются благотворительностью. А порой и спасают судьбу.

Принято считать, что фитнес на селе – это выход в огород. Жительницы Амирово опровергают эту теорию. Спортом занимаются и целыми семьями. Ишмаевы соревнуются внутри своей группы. Одно из испытаний на сдаче ГТО – качание пресса на время. Норма у каждого из них своя, для младших – это заниматься спортом всей семьёй.