Федерация профсоюзов Башкирии заложила капсулу времени

Федерация профсоюзов республики заложила капсулу времени – обращение к потомкам от руководителей. Его приурочили к 100-летию организации. Вскрыть его можно будет в День празднования 200-летия ФПР.
Также наградили победителей конкурсов среди средств массовой информации, печатных и интернет-СМИ. Провели чествование победителей-участников среди аспирантов и студентов за работу, посвященную истории профсоюзного движения, а также победителей конкурса «Человек труда в объективе», проведенного в рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.