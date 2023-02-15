В Уфе представители «Единой России» проверили, как кормят детей в школах

В уфимских школах проверили, как кормят детей. Представители партии «Единая Россия» провели мониторинг качества горячего питания в трех учебных заведениях. Проверка коснулась башкирской гимназии № 20, средней школы № 45 с углубленным изучением отдельных предметов и школы № 126.
Главными параметрами были качество, вид, объем, вкус и температура подаваемых блюд, наличие меню, в том числе и специального, журнал бракеража готовой продукции, книга жалоб и предложений, а также санитарно-техническое состояние обеденного зала.
По словам специалистов, на бесплатное питание учеников начальных классов выделяются ежегодно колоссальные средства, важно, чтобы деньги расходовались эффективно.