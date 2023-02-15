В Уфе прошли мероприятия в честь Дня памяти воинов-интернационалистов

Памятные мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам, прошли по всей республике. Своими корнями эта дата уходит к 1989 году. Именно 15 февраля был выведен последний советский солдат из Афганистана. И сегодня ветераны, исполнявшие долг за пределами Отечества, вспоминали своих павших собратьев по оружию.

В уфимском парке Победы цветы возложили к мемориалу Скорбящей матери. Перед началом церемонии священник и мулла прочитали молитвы за погибших солдат. Ветераны отмечают, что и по сей день поддерживают контакты с сослуживцами, свято чтя боевое братство и помогая друг другу в сложных ситуациях. Память о героях войны почтили и на Южном кладбище Уфы. Здесь у обелиска, установленного в память о жертвах локальных конфликтов, прошел военный марш.