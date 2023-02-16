В России вводится единый налоговый счёт

Информация о налогах станет прозрачнее. В стране вводится единый налоговый счёт. Он будет работать как для физлиц, так и для ИП, предприятий и организаций. Открывается он автоматически. Проверить его состояние можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

До конца февраля необходимо представить уведомление об исчисленных суммах по НДФЛ агентам с выплат работникам, произведённым в период с 23 января по 22 февраля текущего года, а также по имущественным налогам организаций за 2022-й и по страховым взносам за минувший январь.