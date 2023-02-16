Шесть жителей Башкирии лишились своих автомобилей из-за долгов

Автовладельцы не платили налог в течение длительного времени. В ходе рейда налоговики вместе с судебными приставами арестовали две машины БМВ, «Ниссан», «Митсубиси», «Мерседес» и «Тойоту».
Общая сумма задолженности их хозяев превысила 2 млн рублей. Транспортное имущество оценят и продадут с молотка в счет погашения.
Ежедневно растущие пени, госпошлина и исполнительский сбор – чем дольше налогоплательщик откладывает уплату, тем больше ему придется заплатить. В целях исключения допрасходов налоговые органы рекомендуют вовремя исполнять свою обязанность.