Шесть жителей Башкирии лишились своих автомобилей из-за долгов

Автовладельцы не платили налог в течение длительного времени. В ходе рейда налоговики вместе с судебными приставами арестовали две машины БМВ, «Ниссан», «Митсубиси», «Мерседес» и «Тойоту».

Общая сумма задолженности их хозяев превысила 2 млн рублей. Транспортное имущество оценят и продадут с молотка в счет погашения.