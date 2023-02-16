Количество аварий на трассе Уфа – Благовещенск сократилось в шесть раз

На одном из самых опасных дорожных участков – трассе Уфа – Благовещенск – количество аварий сократилось в шесть раз. Из-за большого количества ДТП на этом отрезке дороги жители Башкирии прозвали ее «дорогой смерти».
Несмотря на то, что трасса была в хорошем состоянии, избежать частых столкновений не удавалось: правила нарушали сами водители. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова чиновники и ГИБДД составили большой комплексный план, что необходимо сделать, чтобы снизить количество аварий и смертность на трассе.
Так, на участке запретили левые повороты, установили барьерные ограждения и шумовые полосы, установили почти 300 дорожных знаков и новые комплексы фотовидеофиксации, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Опыт такой комплексной работы признали удачным. Радий Хабиров поручил применять и масштабировать его и на другие участки дорог высокой аварийностью.
Добавим, что за семь месяцев прошлого года погибло девять человек, а за пять после принятых мер – всего один человек.