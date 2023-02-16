Башкирия стала одним из лидеров-регионов по закупкам сельхозтехники

Башкирия стала одним из лидеров по закупке сельскохозяйственной техники. Об этом свидетельствуют данные Росагролизинга. Согласно им, республика расположилась на четвертом месте.

Фото №1 - Башкирия стала одним из лидеров-регионов по закупкам сельхозтехники

Таким образом, Башкирия подходит к посевной кампании на позициях лидера. Власти региона закупили 506 единиц техники на 2,7 млрд рублей. Этот показатель превысил результаты прошлого года в два раза.

«Уже не в первый раз Башкортостан среди лучших регионов по приобретению техники в „Росагролизинге“. Наши аграрии активно пользуются программами компании, всего за 2022 год они приобрели 650 единиц техники в лизинг на 3,7 млрд рублей. Льготные программы компании — это хороший инструмент обновления технического парка сельхозпредприятий. Они позволяют хорошо вооружиться техникой и оборудованием накануне посевной кампании при минимальных единовременных затратах»

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ

Как добавили в правительстве региона, работникам АПК республики доступна возможность возмещения до половины затрат на лизинговую технику после ее полного выкупа в рамках республиканской программы модернизации технического парка. Также субсидии распространяются на затраты по авансовым платежам.

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