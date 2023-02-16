Башкирия стала одним из лидеров-регионов по закупкам сельхозтехники

«Уже не в первый раз Башкортостан среди лучших регионов по приобретению техники в „Росагролизинге“. Наши аграрии активно пользуются программами компании, всего за 2022 год они приобрели 650 единиц техники в лизинг на 3,7 млрд рублей. Льготные программы компании — это хороший инструмент обновления технического парка сельхозпредприятий. Они позволяют хорошо вооружиться техникой и оборудованием накануне посевной кампании при минимальных единовременных затратах»

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ