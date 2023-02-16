Башкирия стала одним из лидеров-регионов по закупкам сельхозтехники

Башкирия стала одним из лидеров по закупке сельскохозяйственной техники. Об этом свидетельствуют данные Росагролизинга. Согласно им, республика расположилась на четвертом месте.
Таким образом, Башкирия подходит к посевной кампании на позициях лидера. Власти региона закупили 506 единиц техники на 2,7 млрд рублей. Этот показатель превысил результаты прошлого года в два раза.
Как добавили в правительстве региона, работникам АПК республики доступна возможность возмещения до половины затрат на лизинговую технику после ее полного выкупа в рамках республиканской программы модернизации технического парка. Также субсидии распространяются на затраты по авансовым платежам.