Под окнами жилого дома в Уфе обнаружен труп женщины, в квартире - мужчины

Как сообщает издание «Башинформ», есть несколько версий произошедшего. По одной из них, умершие являются друг другу сыном и матерью, по второй - женой и мужем. По предварительным данным, мужчина скинул женщину из окна, а затем покончил с собой. Кроме того, по уточненным данным, у погибшего отсутствуют гениталии.