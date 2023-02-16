Под окнами жилого дома в Уфе обнаружен труп женщины, в квартире - мужчины

В Уфе на улице Менделеева обнаружены трупы мужчины и женщины. Тело уфимки лежало под окнами жилого дома, а труп горожанина нашли в квартире. 

Фото №1 - Под окнами жилого дома в Уфе обнаружен труп женщины, в квартире - мужчины

Как сообщает издание «Башинформ», есть несколько версий произошедшего. По одной из них, умершие являются друг другу сыном и матерью, по второй - женой и мужем. По предварительным данным, мужчина скинул женщину из окна, а затем покончил с собой. Кроме того, по уточненным данным, у погибшего отсутствуют гениталии.

«Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Уфе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции»

пресс-служба СУ СК России по Коми

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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